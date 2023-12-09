Настраиваем организм на похудение, чтобы вес не вернулся. Главное правило от диетолога

Как объяснила специалистка, неважно — сперва случился вес, который потом притащил за собой болезни, или болезни, которые способствовали набору веса. Главное — убирать это всё вместе. Если похудеть, не вылечившись, — вес просто вернётся. А вот если вылечить болезнь, то с весом будет справиться куда проще.

Но большинство желающих похудеть обычно просто садится на диету или — что уже лучше — выбирает правильное питание. Но даже очень сбалансированное питание с витаминами и клетчаткой будет пшиком в воздух, если сбой в организме не даёт ничему усваиваться.

Нужно с врачом оценить состояние всего: ЖКТ, микрофлоры кишечника, лимфатической системы, щитовидки, надпочечников, гормонального фона и так далее. Потому что всё это влияет и на чувство голода, и сытости, и даже на желание пожевать что-то конкретное.

Потом уже можно настраивать организм на похудение, разработав программу и лечения и избавления от лишнего веса. Только так можно будет похудеть и сохранить результат. Уж точно не стоит прибегать к диетам, особенно всяким сомнительным из соцсетей. Например, недавно завирусилась диета на солёной воде. Почему в её сторону даже смотреть нельзя — читайте здесь.