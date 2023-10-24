Здоровье
13:00, 24 октября 2023
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Натурально опасно. Как БАДы для похудения могут оставить вас без почек

Многие считают биологически активные добавки натуральным продуктом и поэтому уверены в их большей безопасности по сравнению с «фармой». Оказывается, это так не работает. Если доказана безопасность одного из компонентов добавки, это не всегда гарантирует, что весь продукт безвреден, предупредила врач-эндокринолог «Инвитро» Елена Прокопенко. Яркий пример — БАДы для похудения. Вот чего от них можно ждать.

Натурально опасно. Как БАДы для похудения могут оставить вас без почек
© Freepik/karlyukav

У жиросжигателей есть плюсы и минусы. Кому-то они действительно помогут сбросить лишние кило: при грамотном подходе у некоторых может снизиться аппетит на фоне приёма добавок и прибавится энергии, отметила Прокопенко.

Другим такие препараты могут только навредить. Потенциальные побочки БАДов-жиросжигателей варьируют от повышенной раздражительности и бессонницы до повреждения почек и печени или нарушений работы сердечно-сосудистой системы, предупредила врач в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, чем больше веществ в составе жиросжигателя, тем более непредсказуемой может быть реакция организма. Задача — понять, что в составе конкретной добавки и как это может отразиться на конкретном человеке. Сделать это может только врач, заключила эксперт.

Вообще, многие мечтают о волшебной таблетке для похудения. Съел — и лишнего веса как не бывало. Вот почему такой препарат останется только в мечтах.

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