Натурально опасно. Как БАДы для похудения могут оставить вас без почек

У жиросжигателей есть плюсы и минусы. Кому-то они действительно помогут сбросить лишние кило: при грамотном подходе у некоторых может снизиться аппетит на фоне приёма добавок и прибавится энергии, отметила Прокопенко.

Другим такие препараты могут только навредить. Потенциальные побочки БАДов-жиросжигателей варьируют от повышенной раздражительности и бессонницы до повреждения почек и печени или нарушений работы сердечно-сосудистой системы, предупредила врач в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, чем больше веществ в составе жиросжигателя, тем более непредсказуемой может быть реакция организма. Задача — понять, что в составе конкретной добавки и как это может отразиться на конкретном человеке. Сделать это может только врач, заключила эксперт.

Вообще, многие мечтают о волшебной таблетке для похудения. Съел — и лишнего веса как не бывало. Вот почему такой препарат останется только в мечтах.