Наутро как огурчик. Врач раскрыла секреты крепкого сна

Сколько бы человечек ни спал, ему будет мало, если сон будет поверхностный и прерывистый, поэтому терапевт Ирина Андреева рассказала, как всю ночь проспать как младенец.

Уютная спальня. Комнату и место для сна нужно обустроить так, чтобы они вызывали только приятные эмоции и ассоциации. Температура в спальне должна быть оптимальной, около 18 градусов — для этого хорошо бы регулярно её проветривать. Лишние вещи лучше из комнаты куда-то передислоцировать, а на кровать постелить любимое постельное бельё.

Темнота помогает быстро заснуть и крепко проспать всю ночь, потому что мелатонин не вырабатывается на солнечном свете. Превратить комнату в подвал удаётся не всегда, поэтому эксперт посоветовала использовать маску для глаз, чтобы обеспечить себя темнотой. Она же ещё и защитит зону глаз от появления морщин.

Смартфон — в бан. Выработке мелатонина мешает и синий свет от экранов, поэтому от смартфонов, планшетов и ноутбуков хорошо бы отказаться за пару часов до сна. А будильник можно завести по старинке, на обычных часах — повод украсить комнату дополнительным аксессуаром.

Никакого кофе. Все хорошо помнят, что кофеин бодрит, а это не тот эффект, который нужен перед сном. Поэтому во второй половине дня лучше отказаться от кофе (чай тоже можно опустить, там кофеина тоже хватает), и тогда вечером получится расслабиться.

Ванна расслабляет и успокаивает, а это главное перед сном. В неё хорошо бы добавить эфирные масла лаванды или мелиссы. Только бодяжить кипяток не нужно — температура воды должна быть не больше 38 градусов.

Фитнес расслабляет, но не сразу. Он помогает тратить излишки энергии и ночью спать как убитый. Если заниматься по 2,5 часа в неделю, то количество глубоких фаз сна увеличится. Но есть важное уточнение — заниматься нужно не прямо перед сном, а за некоторое время до, иначе организм просто не успеет перестроиться и успокоиться.

Лёгкий ужин. Отказываться от последнего приёма пищи не стоит, но и включать в него тяжёлые продукты вроде фастфуда не нужно. Вместо пасты или картохи можно съесть кусочек мяса с овощным салатом, они отлично насытят, обеспечат различными питательными веществами, а ещё быстро переварятся и не заставят ночью ворочаться с боку на бок.