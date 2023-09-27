Наутро как огурчик. Врач раскрыла секреты крепкого сна
Многим днём приходится сталкиваться со всевозможными вызовами и проблемами, для решения которых нужны силы. А как их получить— ну хотя бы хорошо выспаться накануне ночью. Правда, бывает и такое, что вроде лёг пораньше и проспал часов 8, но всё равно чувствуешь себя разбитым вдребезги. Врач рассказала, что нужно делать, чтобы такого не случалось.
Сколько бы человечек ни спал, ему будет мало, если сон будет поверхностный и прерывистый, поэтому терапевт Ирина Андреева рассказала, как всю ночь проспать как младенец.
Уютная спальня. Комнату и место для сна нужно обустроить так, чтобы они вызывали только приятные эмоции и ассоциации. Температура в спальне должна быть оптимальной, около 18 градусов — для этого хорошо бы регулярно её проветривать. Лишние вещи лучше из комнаты куда-то передислоцировать, а на кровать постелить любимое постельное бельё.
Темнота помогает быстро заснуть и крепко проспать всю ночь, потому что мелатонин не вырабатывается на солнечном свете. Превратить комнату в подвал удаётся не всегда, поэтому эксперт посоветовала использовать маску для глаз, чтобы обеспечить себя темнотой. Она же ещё и защитит зону глаз от появления морщин.
Смартфон — в бан. Выработке мелатонина мешает и синий свет от экранов, поэтому от смартфонов, планшетов и ноутбуков хорошо бы отказаться за пару часов до сна. А будильник можно завести по старинке, на обычных часах — повод украсить комнату дополнительным аксессуаром.
Никакого кофе. Все хорошо помнят, что кофеин бодрит, а это не тот эффект, который нужен перед сном. Поэтому во второй половине дня лучше отказаться от кофе (чай тоже можно опустить, там кофеина тоже хватает), и тогда вечером получится расслабиться.
Ванна расслабляет и успокаивает, а это главное перед сном. В неё хорошо бы добавить эфирные масла лаванды или мелиссы. Только бодяжить кипяток не нужно — температура воды должна быть не больше 38 градусов.
Фитнес расслабляет, но не сразу. Он помогает тратить излишки энергии и ночью спать как убитый. Если заниматься по 2,5 часа в неделю, то количество глубоких фаз сна увеличится. Но есть важное уточнение — заниматься нужно не прямо перед сном, а за некоторое время до, иначе организм просто не успеет перестроиться и успокоиться.
Лёгкий ужин. Отказываться от последнего приёма пищи не стоит, но и включать в него тяжёлые продукты вроде фастфуда не нужно. Вместо пасты или картохи можно съесть кусочек мяса с овощным салатом, они отлично насытят, обеспечат различными питательными веществами, а ещё быстро переварятся и не заставят ночью ворочаться с боку на бок.
Витамины в норме. Хорошо бы следить за сбалансированным питанием и получать все нужные витамины из еды, но если с этим проблемы, то можно и обратить внимание на БАДы. Например, магний бьет по гормону стресса, а В6 повышает уровень серотонина. Но перед тем как бежать в аптеку, хорошо бы проконсультироваться с врачом.