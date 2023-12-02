Назван фактор преждевременной смерти у женщин
Учёные продолжают открывать новое о здоровье человека и старении организма. Например, недавно исследователи Абердинского университета выяснили, из-за чего растёт риск преждевременной смерти. Дело оказалось в сердечно-сосудистых заболеваниях — дамы получают профилактическое лечение на 30–50% реже мужчин, из-за этого у них выше риск инсультов и инфарктов.
Исследователи изучили информацию о более чем 25 тысячах пациентов за 25 лет. Оказалось, в целом вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин выше на 49%, чем у женщин, а риск смерти от этих заболеваний выше на 43%.
При этом после диагностирования сердечно-сосудистого заболевания риск смерти одинаковый и у мужчин, и у женщин. Но последние на 30–50% реже получают профилактическое лечение. Также учёные отметили, что у дам увеличивается вероятность появления проблем с сердцем и сосудами после наступления менопаузы.
До этого врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева назвала привычки, которые помогут поддержать здоровье сердца после 50 лет. Среди них отказ от вредных привычек и физическая активность.