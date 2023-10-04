Здоровье
18:20, 04 октября 2023
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Назван лучший день для отказа от курения. Спойлер: это не понедельник

Кто хоть раз бросал курить, знают, что это порой нелёгкая задача. Хотя и посильная. Тем более эксперты по всему миру ищут лайфхаки, как облегчить курильщикам процесс отказа от вредной привычки. Доктор Фрэнк Михальски, специализирующийся на наркозависимости, вычислил лучший день недели и даже время для отказа от курения. Вопреки расхожему мнению, это вовсе не начало недели.

Назван лучший день для отказа от курения. Спойлер: это не понедельник
© freepik.com/freepik

Отказываться от сигарет — и обычных, и электронных, по мнению Михальски, надо утром в среду. Почему именно в этот день? Объяснение простое: чтобы вам легче было пережить синдром отмены.

У большинства людей пик никотиновой абстиненции приходится примерно на 3–5-й день отказа от сигарет, объяснил врач. Так что, если вы бросите курить в среду, синдром отмены накроет вас в субботу и воскресенье. Для него характерны проблемы со сном, трудности с концентрацией внимания, тяга к никотину.

По субботам и воскресеньям большинство людей не работает. Так что самое сложное время можно будет «пересидеть» дома, в комфортной обстановке, отметил Михальски.

Зато уже через день после отказа от никотина у вас начнёт стабилизироваться кровяное давление и расти уровень кислорода. А это значит, что риск сердечно-сосудистых заболеваний начнёт постепенно снижаться, заключил врач.

О вреде курения обычных сигарет знает каждый. А о вреде вейпинга говорить только начинают. Но уже ясно: привычка эта не менее губительная для здоровья, чем классическое курение. Вот, к примеру, чему вейперы подвергают свою ротовую полость.

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