Назван лучший день для отказа от курения. Спойлер: это не понедельник

Отказываться от сигарет — и обычных, и электронных, по мнению Михальски, надо утром в среду. Почему именно в этот день? Объяснение простое: чтобы вам легче было пережить синдром отмены.

У большинства людей пик никотиновой абстиненции приходится примерно на 3–5-й день отказа от сигарет, объяснил врач. Так что, если вы бросите курить в среду, синдром отмены накроет вас в субботу и воскресенье. Для него характерны проблемы со сном, трудности с концентрацией внимания, тяга к никотину.

По субботам и воскресеньям большинство людей не работает. Так что самое сложное время можно будет «пересидеть» дома, в комфортной обстановке, отметил Михальски.

Зато уже через день после отказа от никотина у вас начнёт стабилизироваться кровяное давление и расти уровень кислорода. А это значит, что риск сердечно-сосудистых заболеваний начнёт постепенно снижаться, заключил врач.

О вреде курения обычных сигарет знает каждый. А о вреде вейпинга говорить только начинают. Но уже ясно: привычка эта не менее губительная для здоровья, чем классическое курение. Вот, к примеру, чему вейперы подвергают свою ротовую полость.