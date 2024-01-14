Назван напиток, который избавит от камней в почках. Будет вкусно
Почечнокаменная болезнь — серьёзный недуг, который в определённые моменты доставляет массу боли, неприятных ощущений и страданий. Появляются камни в почках по разным причинам, включая неправильное питание и вредные привычки, но вот избавиться от них полностью бывает не так уж и просто. Как минимум, нужно пересмотреть свой рацион в сторону более здоровых и менее солёных продуктов. Важно также пить больше воды, но, как оказалось, помочь может и другой напиток.
Как сообщило издание Journal of Urology (Urol. J), учёные решили оценить потенциал щелочной воды для профилактики образования камней в почках. Производители такой воды уверяют, что она помогает снизить кислотность мочи, а значит, снизить риск образования определённых почечных камней.
Эксперты проверили пять брендов с pH от 8 до 10 (у обычной воды он равен 7,5), но анализ показал, что одной щелочной воды недостаточно, чтобы компенсировать естественную выработку кислоты в организме.
В то же время, например, апельсиновый сок способен в теории дать нужный щелочной уровень. Всё потому, что количество веществ, которые повышают кислотность в нём, примерно в 150 раз больше, чем в щелочной воде. Такой же эффект может оказать и пищевая сода, но она может привести к гипертонии из-за содержания натрия. В любом случае для окончательных выводов нужны клинические испытания, а их пока не было.
Из-за каких продуктов образуются камни в почках, рассказали в этом материале.