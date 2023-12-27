Назван напиток, который разрушает зубы похлеще кофе

Вред газированной воды

Состав газированной воды ничем особо не выделяется. Врачи обычно акцентируют внимание на сахаре, выставляя его самым опасным ингредиентом. И это действительно так. Офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что сахар разрушает сосуды и ткани, в том числе сетчатку глаза.

«Сетчатка — нервная ткань, и от неё зависит, насколько хорошее у нас зрение. Страдают сосуды, страдает сетчатка, ухудшается зрение», — сказал Коновалов «Аргументам и фактам».

По его словам, в каждом стакане сладкой газировки содержится 6–7 столовых ложек сахара. Но что позволяет нам потреблять столько сахара не морщась? Весь секрет в ортофосфорной кислоте, которую тоже добавляют в напиток.

«Если мы потребляем большое количество ортофосфорной кислоты, будет остеопороз, кость становится ломкой. Также пострадают зубы. Связано это с тем, что такая кислота вымывает кальций из костных структур», — объяснил Андрей Продеус.

Ортофосфорную кислоту в составе обозначают как Е338.

Безопасна ли минералка

Минеральная вода считается более безопасным напитком, чем сладкая газировка. Она не содержит сахара, ортофосфорной кислоты, зато обогащена полезными микроэлементами.

Но в минералке есть натрий. Он может привести к отёку сосудов и поднять артериальное давление. Поэтому гипертоникам с минеральными напитками нужно быть осторожнее.

«Учёные провели исследование — питьё какой воды больше всего поднимает артериальное давление. Оказалось, что холодной газированной воды. Потому что кроме соли добавляется ещё и эффект сужения сосуда», — рассказал изданию кардиолог Герман Гандельман.