Назван напиток, который разрушает зубы похлеще кофе
Кофе считается вредным напитком для зубов. Но ещё больший вред им наносит газировка, так как она содержит ортофосфорную кислоту, которая вымывает кальций из организма. Это приводит к разрушению эмали и развитию кариеса. Также ортофосфорная кислота негативно влияет на кости, способствует возникновению остеопороза. Подробнее о вреде газировок рассказал иммунолог Андрей Продеус и его коллеги.
Вред газированной воды
Состав газированной воды ничем особо не выделяется. Врачи обычно акцентируют внимание на сахаре, выставляя его самым опасным ингредиентом. И это действительно так. Офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что сахар разрушает сосуды и ткани, в том числе сетчатку глаза.
«Сетчатка — нервная ткань, и от неё зависит, насколько хорошее у нас зрение. Страдают сосуды, страдает сетчатка, ухудшается зрение», — сказал Коновалов «Аргументам и фактам».
По его словам, в каждом стакане сладкой газировки содержится 6–7 столовых ложек сахара. Но что позволяет нам потреблять столько сахара не морщась? Весь секрет в ортофосфорной кислоте, которую тоже добавляют в напиток.
«Если мы потребляем большое количество ортофосфорной кислоты, будет остеопороз, кость становится ломкой. Также пострадают зубы. Связано это с тем, что такая кислота вымывает кальций из костных структур», — объяснил Андрей Продеус.
Ортофосфорную кислоту в составе обозначают как Е338.
Безопасна ли минералка
Минеральная вода считается более безопасным напитком, чем сладкая газировка. Она не содержит сахара, ортофосфорной кислоты, зато обогащена полезными микроэлементами.
Но в минералке есть натрий. Он может привести к отёку сосудов и поднять артериальное давление. Поэтому гипертоникам с минеральными напитками нужно быть осторожнее.
«Учёные провели исследование — питьё какой воды больше всего поднимает артериальное давление. Оказалось, что холодной газированной воды. Потому что кроме соли добавляется ещё и эффект сужения сосуда», — рассказал изданию кардиолог Герман Гандельман.