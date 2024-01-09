Назван напиток, спасающий от ранней старости. Главное — не добавляйте сахар

5 полезных свойств какао

В развитых странах большинство людей умирает из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Предотвратить недуги и продлить жизнь человеку помогают в том числе продукты с антиоксидантами. Среди таких продуктов есть и какао.

«Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов . Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь», — отметила врач отметила врач в беседе с радио Sputnik.

Второе полезное свойство какао — улучшение памяти. Происходит это тоже за счёт антиоксидантов и флавоноидов. Также напиток помогает в профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкозаболеваний, добавила Залётова.

Наконец, какао полезно пить людям с заболеваниями печени, в том числи с циррозом. Напиток не станет лекарством, но есть данные, что он помогает замедлить развитие этого недуга.

Сколько раз в неделю пить какао

Хороший какао на вкус должен быть несладким и жирноватым. Жирность ему придают ненасыщенные жирные кислоты в составе. Для максимальной пользы пить какао лучше два-три раза в неделю, сказала диетолог.

«Но можно употреблять его и раз в неделю, чередуя с другими продуктами, содержащими антиоксиданты, например, с зеленым чаем», — добавила специалист.

При этом приготовленной на молоке какао с сахаром уже не будет столь полезно. Из-за такого напитка можно набрать лишний вес.