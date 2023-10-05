Назван новый симптом болезни Альцгеймера. Он бывает только у женщин

Учёные обследовали на биомаркеры болезни Альцгеймера 250 женщин среднего возраста. Оказалось, есть некоторая связь между количеством ночных приливов у женщин и вероятностью развития этой болезни.

Как выяснилось, чем чаще у женщин случались ночные приливы, тем выше была вероятность развития опасного заболевания. Один из руководителей исследования, доктор Ребекка Терстон заявила, что женщинам, которые во время сна часто ощущают духоту и жар, стоит больше заниматься профилактикой болезни Альцгеймера и деменции, пишет Daily Express.

Тем не менее, если у вас бывают ночные приливы, это не обязательно значит, что вы стремительно теряете когнитивные функции, отметили учёные. Сначала всё-таки стоит проконсультироваться с гинекологом. Возможно, после назначенной им терапии неприятный симптом уйдёт.

Состояние и поведение человека ночью может многое объяснить в его здоровье. Например, бессонница может повлиять на то, как часто человек простужается. Почитайте, как это связано.