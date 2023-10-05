Назван новый симптом болезни Альцгеймера. Он бывает только у женщин
Типичные проявления болезни Альцгеймера сложно с чем-то спутать. Человек забывает имена и даты, путается в днях недели и может спустя несколько минут не вспомнить, чем только что занимался. Ещё до этих признаков могут быть тревожные звоночки, которые нельзя пропускать. Один из симптомов приближающейся болезни Альцгеймера описали учёные из Университета Питтсбурга. Он свойственен только женщинам.
Учёные обследовали на биомаркеры болезни Альцгеймера 250 женщин среднего возраста. Оказалось, есть некоторая связь между количеством ночных приливов у женщин и вероятностью развития этой болезни.
Как выяснилось, чем чаще у женщин случались ночные приливы, тем выше была вероятность развития опасного заболевания. Один из руководителей исследования, доктор Ребекка Терстон заявила, что женщинам, которые во время сна часто ощущают духоту и жар, стоит больше заниматься профилактикой болезни Альцгеймера и деменции, пишет Daily Express.
Тем не менее, если у вас бывают ночные приливы, это не обязательно значит, что вы стремительно теряете когнитивные функции, отметили учёные. Сначала всё-таки стоит проконсультироваться с гинекологом. Возможно, после назначенной им терапии неприятный симптом уйдёт.
Состояние и поведение человека ночью может многое объяснить в его здоровье. Например, бессонница может повлиять на то, как часто человек простужается. Почитайте, как это связано.