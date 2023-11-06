Назван опасный ингредиент сухих шампуней

По словам специалиста, сегодня все сухие шампуни имеют в целом безопасный состав. Они состоят из сорбентов (в этом качестве используется тальк, кукурузная или рисовая мука) и парфюмерных ароматизаторов.

Но также в состав сухого шампуня входит спирт. Поэтому не нужно его использовать слишком часто, чтобы не нарушить водный баланс кожи головы. «Использовать их на постоянной основе я не рекомендую», — заявил стилист «Мосленте».

Кроме того, если наносить сухой шампунь больше трёх дней подряд, его частички, впитавшие грязь и жир, могут вызвать закупорку пор, зуд, воспаление и даже выпадение волос.

Наконец, сухие шампуни противопоказаны людям с непереносимостью глютена — всё из-за пшеничной или овсяной муки в составе.

Также Субота не рекомендует сухие шампуни тем, у кого есть кожные заболевания либо кожа головы чешется.

О том, как сохранить волосы чистыми надолго, можно почитать в этом материале. Индийский дерматолог советует, например, освежать волосы простой водой без шампуня и не ходить с распущенными волосами.