Назван опасный ингредиент сухих шампуней
Не всегда есть возможность вымыть голову после вечеринки или долгой дороги. В этом случае выручает сухой шампунь. Это экспресс-средство также сэкономит кучу времени на просушку длинных волос. Но оказывается в составе сухих шампуней есть одно вещество, способное нарушить водный баланс эпидермиса. Подробности рассказал стилист, чемпион России и Европы по визажу Иван Субота.
По словам специалиста, сегодня все сухие шампуни имеют в целом безопасный состав. Они состоят из сорбентов (в этом качестве используется тальк, кукурузная или рисовая мука) и парфюмерных ароматизаторов.
Но также в состав сухого шампуня входит спирт. Поэтому не нужно его использовать слишком часто, чтобы не нарушить водный баланс кожи головы. «Использовать их на постоянной основе я не рекомендую», — заявил стилист «Мосленте».
Кроме того, если наносить сухой шампунь больше трёх дней подряд, его частички, впитавшие грязь и жир, могут вызвать закупорку пор, зуд, воспаление и даже выпадение волос.
Наконец, сухие шампуни противопоказаны людям с непереносимостью глютена — всё из-за пшеничной или овсяной муки в составе.
Также Субота не рекомендует сухие шампуни тем, у кого есть кожные заболевания либо кожа головы чешется.
О том, как сохранить волосы чистыми надолго, можно почитать в этом материале. Индийский дерматолог советует, например, освежать волосы простой водой без шампуня и не ходить с распущенными волосами.