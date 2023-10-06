Назван орган, который продолжает жить после смерти человека

Специалисты обратили внимание на то, что ДНК бактерий из кишечника обнаруживаются в могилах в течение нескольких месяцев или лет после разложения мягких тканей тела. Из этого был сделан вывод, что микробиом продолжает жить и после того, как его носитель уходит в мир иной. Эксперимент показал, что микробы не только живут в почве, но и взаимодействуют с местными почвенными «коллегами» — они помогают разлагать тело умершего.

Ещё учёные выяснили, что микробы играют важную роль в круговороте азота в природе. Кишечник после смерти человека разрушает белки тела. Этим он высвобождает азот, который легко могут усвоить микробы, растения и многочисленные животные-падальщики.