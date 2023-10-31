Назван орган, который решает, сколько нам жить. Нет, это не сердце

Печень выполняет в организме огромное количество функций, в отличие от сердца, которое, по сути, просто насос, отметил Бредер. Если будет нарушена хоть одна из них, человек может умереть.

Вот две самые важные функции печени:

белково-синтетическая: орган синтезирует огромное количество биологически активных веществ, гормонов, ферментов,

детоксикационная: печень отвечает за очищение организма от токсинов, попадающих чаще всего из внешней среды через кишечник.

У печени ещё множество функций: она отвечает за синтез желчи, энергетический запас организма и т. д., сказал эксперт «Газете.ru».

Так что любая проблема с этим органом чревата серьёзными неприятностями. Что уж говорить об онкологии. Особенно внимательными в этом плане нужно быть жителям трёх российских регионов — у них выше риск заболеть раком печени.