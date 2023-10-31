Назван орган, который решает, сколько нам жить. Нет, это не сердце
Сердце при всей его важности всё же играет в организме не самую значительную роль. Во всяком случае, не оно определяет продолжительность нашей жизни, рассказал заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер. По его словам, критический орган, который нечем заменить, — это печень.
Печень выполняет в организме огромное количество функций, в отличие от сердца, которое, по сути, просто насос, отметил Бредер. Если будет нарушена хоть одна из них, человек может умереть.
Вот две самые важные функции печени:
- белково-синтетическая: орган синтезирует огромное количество биологически активных веществ, гормонов, ферментов,
- детоксикационная: печень отвечает за очищение организма от токсинов, попадающих чаще всего из внешней среды через кишечник.
У печени ещё множество функций: она отвечает за синтез желчи, энергетический запас организма и т. д., сказал эксперт «Газете.ru».
Так что любая проблема с этим органом чревата серьёзными неприятностями. Что уж говорить об онкологии. Особенно внимательными в этом плане нужно быть жителям трёх российских регионов — у них выше риск заболеть раком печени.