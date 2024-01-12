Назван полезный напиток, который плохо усваивается после 50 лет

У людей старше 50 лет молоко увеличивает риски повышения уровня холестерина в крови. Также напиток содержит пальмитиновую кислоту. Она накапливается в организме и может привести к атеросклерозу. Поэтому пожилым людям лучше не пить молоко в чистом виде, рекомендовала врач.

« Стоит заменить его на кисломолочные продукты в небольших количествах , так как человеку необходимо получать кальций», — пояснила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что для детей и людей среднего возраста, если у них нет аллергии на молочный белок и непереносимости лактозы, молоко — это необходимый продукт.