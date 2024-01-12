Назван полезный напиток, который плохо усваивается после 50 лет
Все мы с детства пьём молоко. Этот напиток снабжает организм натрием, кальцием и магнием, что полезно для костей, сосудов и сердца. Также эти микроэлементы в совокупности поддерживают здоровье репродуктивной системы. Но после 50 лет молочный белок часто перестаёт усваиваться нормально, молоко начинает приносить больше вреда, чем пользы. Диетолог Ирина Писарева рассказала, чем заменить молоко, чтобы кости не размякли без кальция.
У людей старше 50 лет молоко увеличивает риски повышения уровня холестерина в крови. Также напиток содержит пальмитиновую кислоту. Она накапливается в организме и может привести к атеросклерозу. Поэтому пожилым людям лучше не пить молоко в чистом виде, рекомендовала врач.
«Стоит заменить его на кисломолочные продукты в небольших количествах, так как человеку необходимо получать кальций», — пояснила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что для детей и людей среднего возраста, если у них нет аллергии на молочный белок и непереносимости лактозы, молоко — это необходимый продукт.