Назван ранний и очень неожиданный признак болезни Альцгеймера

Исследователи изучали, как у мышей с альцгеймером развивалась болезнь. Оказалось, что вслед за увеличением метаболизма у молодых мышей произошли синаптические изменения (синапс — это место контакта двух нейронов), что напрямую влияет на основной механизм, с помощью которого реализуется феномен памяти и обучения.

С возрастом как у человека, так и у мышей метаболизм в мозге снижается, что способствует деградации синапсов, отметили исследователи.

Проанализировав РНК, учёные смогли увидеть какие именно гены активны в клетках на разных стадиях заболевания. Оказалось, что на одной из стадий заболевания усиливается митохондриальный метаболизм, из-за чего в синапсах нарушается доступ к важным белкам.

Теперь исследователи будут изучать роль митохондрий в развитии болезни Альцгеймера более подробно — например, на мышах, болезнь которых обеспечивает еще лучшую модель мозга альцгеймера.