Здоровье
03:00, 02 ноября 2023
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Назван ранний и очень неожиданный признак болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — самая распространённая форма деменции. Учёные до сих пор не до конца понимают, из-за чего появляется этот недуг и как его лечить. Но каждый год исследователи по крохе распутывают клубок этого вида деменции. Новое исследование показывает, что увеличение метаболизма в клетках — ранний признак заболевания. И это при том, что быстрый метаболизм в обществе, наоборот, воспринимается как что-то здоровое.

Назван ранний и очень неожиданный признак болезни Альцгеймера
© freepik.com

Исследователи изучали, как у мышей с альцгеймером развивалась болезнь. Оказалось, что вслед за увеличением метаболизма у молодых мышей произошли синаптические изменения (синапс — это место контакта двух нейронов), что напрямую влияет на основной механизм, с помощью которого реализуется феномен памяти и обучения.

С возрастом как у человека, так и у мышей метаболизм в мозге снижается, что способствует деградации синапсов, отметили исследователи.

Проанализировав РНК, учёные смогли увидеть какие именно гены активны в клетках на разных стадиях заболевания. Оказалось, что на одной из стадий заболевания усиливается митохондриальный метаболизм, из-за чего в синапсах нарушается доступ к важным белкам.

Теперь исследователи будут изучать роль митохондрий в развитии болезни Альцгеймера более подробно — например, на мышах, болезнь которых обеспечивает еще лучшую модель мозга альцгеймера.

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