Назван ранний симптом опасного рака. Вы точно его не пропустите
Рак головы и шеи входит в десятку самых распространённых видов онкологии. Увы, как это часто бывает в подобных случаях, диагностируют его не всегда вовремя из-за долгого отсутствия симптомов. Однако у этого вида раковых опухолей есть одно проявление, не заметить которое очень трудно, — это неприятный запах изо рта, рассказал врач-онколог Андрей Воробьёв.
Рак головы и шеи — это название группы онкологических заболеваний, таких как рак языка, ушей, рта, горла и пищевода. Неприятный запах изо рта может быть симптомом одной из этих болезней. Поэтому важно не списывать всё только на недостаточную гигиену полости рта и вовремя показаться врачу, предупредил Воробьёв.
Особенно важно следить за своим состоянием, если вместе с неприятным запахом у вас появились и другие симптомы:
- постоянная боль в горле, которая длится более 2 недель;
- болезненность дёсен;
- язвы;
- боль в зубах;
- белые или красные пятна во рту;
- постоянная заложенность или боль в ушах;
- отёк части шеи.
Если вы обнаружили у себя что-то из этого списка, сразу паниковать не надо, но провериться стоит, посоветовал доктор в разговоре с порталом «Медикфорум».
Впрочем, у неприятного запаха изо рта могут быть другие причины, большинство из которых не столь пугающие, хотя тоже доставляют дискомфорт. И больные зубы — не единственная из них. Вот целый список.