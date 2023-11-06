Назван ранний симптом опасного рака. Вы точно его не пропустите

Рак головы и шеи — это название группы онкологических заболеваний, таких как рак языка, ушей, рта, горла и пищевода. Неприятный запах изо рта может быть симптомом одной из этих болезней. Поэтому важно не списывать всё только на недостаточную гигиену полости рта и вовремя показаться врачу, предупредил Воробьёв.

Особенно важно следить за своим состоянием, если вместе с неприятным запахом у вас появились и другие симптомы:

постоянная боль в горле, которая длится более 2 недель;

болезненность дёсен;

язвы;

боль в зубах;

белые или красные пятна во рту;

постоянная заложенность или боль в ушах;

отёк части шеи.

Если вы обнаружили у себя что-то из этого списка, сразу паниковать не надо, но провериться стоит, посоветовал доктор в разговоре с порталом «Медикфорум».

Впрочем, у неприятного запаха изо рта могут быть другие причины, большинство из которых не столь пугающие, хотя тоже доставляют дискомфорт. И больные зубы — не единственная из них. Вот целый список.