Назван самый распространённый у женщин вид рака. Касается всего мира

Также женщин часто выбирает рак кожи. Больше вероятности заболеть им у любящих загорать, причём опаснее даже солярий, чем натуральное солнце.

Следующий частый рак у женщин — тела матки. Его главная причина, по словам специалиста, — ожирение, а основной симптом — кровянистые выделения из половых путей.

Для того чтобы вовремя выявить рак, важно не пренебрегать проверкой здоровья. Для каждого типа есть свой список рекомендованных обследований. Списком поделились в НМИЦ радиологии Минздрава.