Опубликовано 23 января 2024, 04:00
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Назван самый распространённый у женщин вид рака. Касается всего мира
Считается, что существует минимум сто различных видов рака. У женщин во всём мире чаще встречается поражающий молочные железы. По данным Американского онкологического общества, ежегодно в мире выявляют 1,3 млн новых случаев, и примерно 400 000 из них приводят к смерти. Врач-онколог Сергей Пикулин рассказал NEWS.ru, какие ещё виды рака больше всего грозят женщинам.
Также женщин часто выбирает рак кожи. Больше вероятности заболеть им у любящих загорать, причём опаснее даже солярий, чем натуральное солнце.
Следующий частый рак у женщин — тела матки. Его главная причина, по словам специалиста, — ожирение, а основной симптом — кровянистые выделения из половых путей.
Для того чтобы вовремя выявить рак, важно не пренебрегать проверкой здоровья. Для каждого типа есть свой список рекомендованных обследований. Списком поделились в НМИЦ радиологии Минздрава.