Здоровье
04:00, 15 января 2024
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Назван самый распространённый вид рака у молодых людей

Онкологические заболевания поражают организмы людей независимо от возраста. При этом, например, у молодых чаще всего бывает один и тот же вид рака. Правда, врачи пока не знают, почему закономерность именно такая. Об этом в беседе с «Национальной службой новостей» рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.

Назван самый распространённый вид рака у молодых людей
© Freepik/freepik

Заридзе рассказал, что среди молодых людей наиболее распространён колоректальный рак — толстой или прямой кишки. Почему именно он — пока не понятно ни российским, ни американским онкологам. Сейчас есть лишь предположения о том, что влиять может бактериальное содержимое толстой кишки.

По словам специалиста, последние исследования в принципе показали резкий глобальный рост числа больных раком в возрасте до 50 лет, но в России пока не такая ситуация.

Одна из работ учёных появилась в журнале BMJ Oncology. Согласно ей количество заболевших до 50 лет резко выросло во всём мире, особенно в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы. Есть мнение, что рак стал молодеть из-за изменения образа жизни людей.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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