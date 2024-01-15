Назван самый распространённый вид рака у молодых людей

Заридзе рассказал, что среди молодых людей наиболее распространён колоректальный рак — толстой или прямой кишки. Почему именно он — пока не понятно ни российским, ни американским онкологам. Сейчас есть лишь предположения о том, что влиять может бактериальное содержимое толстой кишки.

По словам специалиста, последние исследования в принципе показали резкий глобальный рост числа больных раком в возрасте до 50 лет, но в России пока не такая ситуация.

Одна из работ учёных появилась в журнале BMJ Oncology. Согласно ей количество заболевших до 50 лет резко выросло во всём мире, особенно в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы. Есть мнение, что рак стал молодеть из-за изменения образа жизни людей.