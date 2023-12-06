Назван самый вредный способ курения. Его пробовали большинство курильщиков
Мы часто слышим о вреде электронных сигарет и необходимости ограничивать продажу вейпов. В пылу споров об электронках люди стали забывать, что самыми опасными табачными продуктами по-прежнему считаются обычные сигареты. Также вредны кальяны — всё из-за сжигания табака. Вейпы при всей своей вредности не наносят такого урона организму, рассказала врач-пульмонолог лаборатории CMD Анастасия Сафонова.
«Все бездымные системы потребления никотина безопаснее для человека. Существует большое количество исследований, которые доказали это», — сказала врач «Газете.Ru».
По словам Сафоновой, при горении табака выделяется более 300 веществ с доказанной ядовитостью и канцерогенностью. Все их человек вдыхает. В электронный сигаретах происходит не горение, а нагревание. Это позволяет снизить количество вдыхаемых токсинов на 30–80%. То есть такое курение всё равно вредно, но уже не настолько.
Есть предположение, что электронки вызывают гораздо большую зависимость, чем обычный табак. В чём причина — узнайте здесь.