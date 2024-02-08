Назван самый вредный способ приготовления кофе. Холестерин взлетает

Ещё в начале 1990 годов стало известно, что в кофе содержатся вещества, которые могут повышать уровень плохого холестерина. В нефильтрованном напитке их бывает в 30 раз больше, чем в том, что приготовили в кофемашине.

Для проверки влияния нефильтрованного кофе на здоровье профессор Даг С. Телле из Гётеборгского университета решил провести масштабное исследование, занявшее 20 лет. В нём приняли участие более 500 000 добровольцев из Норвегии. Именно в этой стране пьют больше всего кофе в мире.

В итоге среди пивших нефильтрованный кофе добровольцев уровень преждевременной смерти оказался выше, чем среди любителей фильтрованного напитка и противников кофе. Причём самая высокая смертность была среди мужчин старше 60 лет. Телле объяснил это именно с высоким холестерином.

Зато у тех, кто пил не более 4 четырёх кружек фильтрованного кофе в день, был самый низкий уровень преждевременной смерти. Даже ниже, чем у тех, кто не пил кофе вообще. Пользу именно 3–4 кружек в день подтверждают и другие исследования. А вот сколько можно класть сахара в напиток — узнайте здесь.