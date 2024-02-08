Здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 04:00
1 мин.

Назван самый вредный способ приготовления кофе. Холестерин взлетает

Некоторые кофеманы считают, что самый вкусный и настоящий кофе получается в турке. Однако у учёных для них плохие новости. Специалисты из Гётеборгского университета в Швеции провели большое исследование и выяснили, что нефильтрованный кофе из френч-пресса или сваренный в турке повышает холестерин. А это причина множества сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень преждевременной смертности среди пьющих фильтрованный напиток оказался намного ниже.
Назван самый вредный способ приготовления кофе. Холестерин взлетает
© prostooleh / freepik

Ещё в начале 1990 годов стало известно, что в кофе содержатся вещества, которые могут повышать уровень плохого холестерина. В нефильтрованном напитке их бывает в 30 раз больше, чем в том, что приготовили в кофемашине.

Для проверки влияния нефильтрованного кофе на здоровье профессор Даг С. Телле из Гётеборгского университета решил провести масштабное исследование, занявшее 20 лет. В нём приняли участие более 500 000 добровольцев из Норвегии. Именно в этой стране пьют больше всего кофе в мире.

В итоге среди пивших нефильтрованный кофе добровольцев уровень преждевременной смерти оказался выше, чем среди любителей фильтрованного напитка и противников кофе. Причём самая высокая смертность была среди мужчин старше 60 лет. Телле объяснил это именно с высоким холестерином.

Зато у тех, кто пил не более 4 четырёх кружек фильтрованного кофе в день, был самый низкий уровень преждевременной смерти. Даже ниже, чем у тех, кто не пил кофе вообще. Пользу именно 3–4 кружек в день подтверждают и другие исследования. А вот сколько можно класть сахара в напиток — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.