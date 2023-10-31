Назван симптом, который появляется за неделю до инсульта. Он похож на мигрень

Мини-инсульт по-медицински называется транзиторной ишемической атакой (ТИА). Единственное отличие от обширного инсульта — меньшая продолжительность симптомов. Признаки ТИА обычно полностью исчезают в течение суток.

Головная боль при мини-инсульте появляется внезапно, как и при мигрени. Человек может почувствовать и другие симптомы мигрени: тошноту, головокружение, искажение зрения. Но есть одна деталь, которая отличает мини-инсульт.

«Головные боли, связанные с инсультом, приводят к потере чувствительности, а мигрень приводит к усилению ощущений», — объяснила врач-невролог Александра Алёхина в беседе с изданием «Медикфорум».

Исследование британской компании Cardiac Screen показало, что из 2416 человек, переживших обширный инсульт, у 549 пациентов за неделю до этого были мини-инсульты.

Есть и нетипичные проявления инсульта. По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской, иногда инсульт можно спутать с алкогольным опьянением. Подробнее об этом — здесь.