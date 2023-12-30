Назван симптом рака желудка, который заметен во время застолья
Рак желудка на ранних стадиях нередко совсем не даёт о себе знать, но всё же могут быть звоночки, на которые стоит обратить внимание. Организм отправляет сигналы при приёме пищи — они могут проявиться в том числе и во время праздничного застолья. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказал главный онколог ЮФО, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит.
Речь идёт о двух проявлениях:
появляется чувство «задержки» во время еды — будто пища задержалась где-то вверху живота;
чувствуете себя сытым намного раньше прежнего — ещё толком не поели, а уже наелись.
По мнению онколога, эти ощущения — главное, на что стоит ориентироваться. Также важно обратить внимание на тошноту или рвоту после еды. В любом случае лучше обратиться к врачу.
Обнаружение рака на ранней стадии очень помогает лечению, лучше только его профилактика. Гастроэнтеролог Александра Чумель ранее рассказала, как снизить риск развития рака желудка.