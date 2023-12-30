Назван симптом рака желудка, который заметен во время застолья

Речь идёт о двух проявлениях:

появляется чувство «задержки» во время еды — будто пища задержалась где-то вверху живота;

чувствуете себя сытым намного раньше прежнего — ещё толком не поели, а уже наелись.

По мнению онколога, эти ощущения — главное, на что стоит ориентироваться. Также важно обратить внимание на тошноту или рвоту после еды. В любом случае лучше обратиться к врачу.

Обнаружение рака на ранней стадии очень помогает лечению, лучше только его профилактика. Гастроэнтеролог Александра Чумель ранее рассказала, как снизить риск развития рака желудка.