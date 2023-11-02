Назван симптом, с которым нужно срочно идти к окулисту. Вы с ним точно сталкивались

«Мушки» перед глазами обычно начинают летать, если долго смотреть на источник света или светлую поверхность. Единичные всполохи не опасны. Но если «мушек» много и они появились неожиданно, значит, что-то идёт не так.

По словам Коновалова, это может быть симптомом кровоизлияния в стекловидное тело глаза (гелеобразное вещество внутри глазного яблока). При этом человек начинает видеть и большие кляксы, зрение ухудшается.

«Это ситуация драматическая. <...> Человеку экстренно надо идти к врачу», — отметила Малышева. По её словам, из-за кровоизлияния в стекловидное тело глаза можно ослепнуть.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Юлия Морзаева рассказала, что сосуды в глазах могут лопнуть из-за травм, высокого давления, напряжения от кашля или чихания, а также сильного трения. А ещё от системных заболеваний, таких как гипертония, диабет или нарушения свёртываемости крови.