Назван способ нагреть мёд, не сделав его бесполезным. Нетерпеливым не подойдёт
Мёд ценят не только за его вкус и аромат, но и за массу полезных свойств. Если быть точными, их у него более 600. Увы, у мёда есть особенность со временем засахариваться. Чтобы он снова стал текучим, многие его нагревают. И тут есть нюансы: нагретый мёд, конечно, не станет ядовитым, но многие полезные свойства потеряет. Как этого избежать, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв.
Запомните главное: мёд нельзя греть в микроволновке. Единственный способ — водяная баня. Причём не классический её вариант, когда ёмкость с водой ставят на плиту, отметил диетолог.
Вот как греть мёд правильно: залить в ёмкость кипяток, подождать, пока он остынет до 80 градусов, и только после этого поставить туда закрытую баночку с мёдом. Через 30 минут часть воды сливаем и добавляем горячей. И так в течение дня.
«При таком режиме нагревания не произойдёт тотального разрушения полезных веществ в продукте», — сказал Золотарёв радио Sputnik.
Кстати, все знают, что мёд полезен. Но далеко не всем известно, чем именно. Вот здесь есть ответ.