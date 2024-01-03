Назван способ нагреть мёд, не сделав его бесполезным. Нетерпеливым не подойдёт

Запомните главное: мёд нельзя греть в микроволновке. Единственный способ — водяная баня. Причём не классический её вариант, когда ёмкость с водой ставят на плиту, отметил диетолог.

Вот как греть мёд правильно: залить в ёмкость кипяток, подождать, пока он остынет до 80 градусов, и только после этого поставить туда закрытую баночку с мёдом. Через 30 минут часть воды сливаем и добавляем горячей. И так в течение дня.

«При таком режиме нагревания не произойдёт тотального разрушения полезных веществ в продукте», — сказал Золотарёв радио Sputnik.

Кстати, все знают, что мёд полезен. Но далеко не всем известно, чем именно. Вот здесь есть ответ.