Назван способ поднять настроение с помощью помидоров
Чем вы себя бодрите? Кофе и чаем? А можно попробовать вяленые помидоры. Оказывается, концентрация полезных веществ в томатах повышается, когда их высушивают. Овощ содержит аминокислоту триптофан, которая помогает выработке серотонина — «гормона счастья». Тирамин, в свою очередь, стимулирует работу головного мозга.. А почему вяленые помидоры особенно важно есть мужчинам — рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
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Как вяленые помидоры влияют на настроение
Вяленые помидоры получаются путём удаления из овоща всей влаги. Кожура становится толще, и это помогает помидору долго хранится. При этом сушка также позволяет повысить концентрацию полезных веществ в томатах . Да и вкус становится более ярким, насыщенным.
Соломатина рассказала «Газете.ru», что помидоры способны улучшать настроение. В них содержится аминокислота триптофан — строительный материал для серотонина, который ещё называют «гормоном счастья». Так что если хотите поднять кому-нибудь настроение, просто приготовьте ему вяленых помидоров.
«В вяленом помидоре много клетчатки. Она кормит полезный микробиом, который влияет на наше настроение, на состояние нервной системы», — добавила диетолог.
Чем высушенные помидоры полезны мужчинам
За красный цвет томатов отвечает пигмент ликопин. Но это не просто красящее вещество. Для людей ликопин — это отличный антиоксидант. Особенно он полезен мужчинам.
«Он значительно улучшает состояние предстательной железы, сердечно-сосудистой системы, профилактирует проблемы у мужчин», — пояснила Соломатина. Ещё овощи содержат холин, калий и магний. Поэтому высушенный овощ улучшает состояние сосудистой стенки, а также положительно влияет на память и скорость реакции, добавила диетолог. А за счёт лёгкого мочегонного эффекта помидоров снижается артериальное давление.
Как приготовить вяленые помидоры дома. Простой рецепт
Вяленые помидоры — это очень популярный продукт национальной кухни Италии. Но там овощ высушивают именно на солнце, и процесс занимает несколько дней. В России же мы привыкли есть томаты в их естественном виде, потому что с солнцем нам повезло меньше.
Помидоры можно высушить в домашних условиях — в обычной духовке. Вот простой рецепт:
- Отберите спелые, но не очень большие помидоры. Хорошенько промойте.
- Разрежьте пополам, удалив плодоножку.
- Выложите помидоры на решётку для духовки, покрытую пергаментной бумагой. Если решётка стандартных размеров, на неё поместится примерно 2 кг помидоров.
- Смажьте овощи оливковым маслом и присыпьте солью и сахаром по вкусу.
- Поставьте решётку в приоткрытую духовку, разогретую до 90–100 градусов. Вяление помидоров займёт 5–6 часов.
- В это время можно подготовить чеснок. Пропустите его через пресс.
- В стерильные банки слой за слоем переложите готовые томаты с чесноком и сушёными травами.
- Когда помидоры будут плотно уложены, добавьте оливковое масло, да так, чтобы в банке не осталось пространства для воздуха. То есть заполнять надо до самых краев.
- В конце плотно закройте банку стерильной крышкой. Хранить можно в домашних условиях.