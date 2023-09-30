Назван способ поднять настроение с помощью помидоров

Как вяленые помидоры влияют на настроение

Вяленые помидоры получаются путём удаления из овоща всей влаги. Кожура становится толще, и это помогает помидору долго хранится. При этом сушка также позволяет повысить концентрацию полезных веществ в томатах . Да и вкус становится более ярким, насыщенным.

Соломатина рассказала «Газете.ru», что помидоры способны улучшать настроение. В них содержится аминокислота триптофан — строительный материал для серотонина, который ещё называют «гормоном счастья». Так что если хотите поднять кому-нибудь настроение, просто приготовьте ему вяленых помидоров.

«В вяленом помидоре много клетчатки. Она кормит полезный микробиом, который влияет на наше настроение, на состояние нервной системы», — добавила диетолог.

Чем высушенные помидоры полезны мужчинам

За красный цвет томатов отвечает пигмент ликопин. Но это не просто красящее вещество. Для людей ликопин — это отличный антиоксидант. Особенно он полезен мужчинам.

«Он значительно улучшает состояние предстательной железы, сердечно-сосудистой системы, профилактирует проблемы у мужчин», — пояснила Соломатина. Ещё овощи содержат холин, калий и магний. Поэтому высушенный овощ улучшает состояние сосудистой стенки, а также положительно влияет на память и скорость реакции, добавила диетолог. А за счёт лёгкого мочегонного эффекта помидоров снижается артериальное давление.

Как приготовить вяленые помидоры дома. Простой рецепт

Вяленые помидоры — это очень популярный продукт национальной кухни Италии. Но там овощ высушивают именно на солнце, и процесс занимает несколько дней. В России же мы привыкли есть томаты в их естественном виде, потому что с солнцем нам повезло меньше.

Помидоры можно высушить в домашних условиях — в обычной духовке. Вот простой рецепт: