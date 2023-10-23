Назван способ проверить здоровье желудка дома. Понадобятся вода и секретный ингредиент

Тест нужно делать натощак. Вам потребуются полстакана воды и четверть чайной ложки пищевой соды. Их нужно смешать и выпить.

Если через 2 минуты у вас не начнётся отрыжка — это плохой знак. Дело в том, что сода в сочетании с кислотой в желудке создаёт газы, провоцирующие отрыжку, сказала Макдональд изданию Daily Mail.

При пониженной кислотности обычно назначают железо и кальций. Но прежде чем пить эти витамины, нужно проконсультироваться с врачом и уточнить диагноз, отметила диетолог.

И это с её стороны важное уточнение, потому что иногда в самолечении люди заходят слишком далеко. Вот, к примеру, один россиянин пытался вылечить язву по совету из интернета — магнитами. В итоге едва не умер.