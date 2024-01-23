Назван вирус, который вызывает рак крови. Есть ли он у вас, покажет простой анализ

Журнал рассказал об испанском пациенте, который поборол множественную миелому, после того как вылечил гепатит C, принимая противовирусный препарат. В его костном мозге перестали в избытке размножаться клетки, борющиеся с гепатитом C.

В рамках своего исследования учёные сначала проверили 54 пациента, у которых, помимо гепатита B или C, была моноклональная гаммапатия. Последняя часто развивается до множественной миеломы. Выяснилось, что в их организмах было слишком много антител, нацеленных на вирус гепатита. Затем медики изучили 1300 пациентов со множественной миеломой и гепатитом B, а также 1200 больных гепатитом C.

В результате у тех, кто получал противовирусное лечение, повысились шансы на выживание. Учёные сделали вывод, что пациентам с гепатитами нужно как можно скорее начинать противовирусную терапию. Плюс они считают, что нужно исключать инфекции у людей с моноклональной гаммапатией, чтобы избежать развития злокачественной опухоли.

Ранее стало известно, что раком всё чаще заболевают люди младше 50 лет. При этом учёные не знают наверняка, почему так происходит. Но предположения у них всё же есть.