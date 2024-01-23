Здоровье
Опубликовано 23 января 2024, 00:10
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Назван вирус, который вызывает рак крови. Есть ли он у вас, покажет простой анализ

Учёные выяснили, что множественную миелому могут вызывать вирусы гепатитов B и C. При этом типе рака образуется излишнее количество дефектных плазматических клеток крови, это приводит к нарушению работы иммунной системы, а также повреждению костного мозга, костей и почек. Результаты исследования появились в медицинском журнале Haematologica.
Назван вирус, который вызывает рак крови. Есть ли он у вас, покажет простой анализ
© Freepik/rawpixel-com

Журнал рассказал об испанском пациенте, который поборол множественную миелому, после того как вылечил гепатит C, принимая противовирусный препарат. В его костном мозге перестали в избытке размножаться клетки, борющиеся с гепатитом C.

В рамках своего исследования учёные сначала проверили 54 пациента, у которых, помимо гепатита B или C, была моноклональная гаммапатия. Последняя часто развивается до множественной миеломы. Выяснилось, что в их организмах было слишком много антител, нацеленных на вирус гепатита. Затем медики изучили 1300 пациентов со множественной миеломой и гепатитом B, а также 1200 больных гепатитом C.

В результате у тех, кто получал противовирусное лечение, повысились шансы на выживание. Учёные сделали вывод, что пациентам с гепатитами нужно как можно скорее начинать противовирусную терапию. Плюс они считают, что нужно исключать инфекции у людей с моноклональной гаммапатией, чтобы избежать развития злокачественной опухоли.

Ранее стало известно, что раком всё чаще заболевают люди младше 50 лет. При этом учёные не знают наверняка, почему так происходит. Но предположения у них всё же есть.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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