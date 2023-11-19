Беременность после 35 может закончиться неизлечимой болезнью. О рисках рассказала врач

По словам специалиста, гестационный сахарный диабет чаще диагностируют у части здоровых девушек во втором триместре (24–28 неделя) и у женщин после 35 лет, особенно у тех, кто страдает от лишнего веса и гипертензии. А ещё велики риски у тех, кто ранее родил крупного малыша весом более четырёх килограммов.

Диабет у беременных развивается из-за того, что плод нуждается в дополнительной глюкозе. По этой причине поджелудочная начинает вырабатывать больше инсулина и перестаёт справляться с нагрузкой.

В число факторов риска врач также включила отягощенную наследственность азиатского, негроидного или индийского типа, многоводие и нарушение толерантности к глюкозе. Овнанян отметила, что высокий сахар вредит нормальному течению беременности, поэтому его нужно возвращать к норме.

О том, почему появляется диабет, можно узнать тут. Спойлер: проблема не только в сахаре.