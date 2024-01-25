Названа альтернатива операции на носовой перегородке. Резать ничего не придётся

Когда не нужно оперировать перегородку

Самый лучший вариант — сначала посоветоваться с лором, а лучше с двумя, считает Зайцев. Операция может не потребоваться. Либо оперировать придётся, но не саму перегородку.

«Например, если есть разрастание нижних носовых раковин, — можно оперировать их, так как именно они мешают дышать», — объяснил врач «Аргументам и фактам».

Эту операцию проводят амбулаторно, чаще всего с помощью радионожа. Высокочастотными радиоволнами пациенту уменьшают объём разросшихся носовых раковин. Это делают под анестезией, операция бескровная. В итоге дыхание восстанавливается, а перегородку даже не затрагивают. Помимо радионожа иногда используют медицинский лазер.

Когда операция на перегородку необходима

Перегородку носа нужно оперировать в том случае, если искривление серьёзное и мешает дышать. Вот явные признаки для оперативного вмешательства:

нос постоянно заложен;

из-за этого постоянно болит голова;

бывают кровотечения и воспалительные заболевания носа, синуситы;

пропадает обоняние.

Врач может порекомендовать операцию в условиях стационара.

«Для проведения операции используется микрохирургическое оборудование, работают со стороны слизистой, все происходит под контролем микроскопа. Специалист выравнивает положение костно-хрящевой ткани», — объяснил Зайцев.

А что, если просто дышать через рот

Если вам трудно дышать носом, не стоит рассчитывать, будто проблему можно решить дыханием через рот, отмечает врач клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе. Именно дыхание через нос позволяет не пропускать в организм всякий мусор — частички пыли, патогены и аллергены.

А ещё искривление перегородки создаёт другую проблему — храп по ночам и апноэ. Правда, не всегда операция на перегородку гарантирует её решение, потому что храп может появиться и по другой причине.

Иногда люди решаются на ринопластику чисто из эстетических соображений. Кому-то хочется ходить с идеально ровным носом, а кому-то — с не слишком большим. Но эта процедура предполагает определённые риски, особенно если речь идёт об инъекционной ринопластике, которая считается одной из самых опасных бьюти-процедур.