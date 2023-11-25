Названа болезнь, повышающая риски рака поджелудочной. Кому нужно проверяться?

Как выяснили специалисты Университете Сяннань (Китай), которые опубликовали результаты исследования в BIO Integration, диабетикам требуется ранний скрининг рака поджелудочной. Дело в том, что они установили наличие причинно-следственной связи между этими двумя заболеваниями. Они объяснили её нарушениями работы сигнального пути IGF (инсулиноподобного фактора роста). Он управляет энергетическим обменом и ростом клеток в нормальных условиях.

Так что диабетиками определённо полезно будет прислушаться к этим выводам. Тут назвали пять признаков, которые указывают на рак поджелудочной железы.