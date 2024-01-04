Шоколадки и семечки оказались полезны из-за этого жизненно важного элемента
Нормальный рост и развитие организма невозможны без меди. В крови этого микроэлемента совсем мало. Однако без неё наше тело не будет функционировать должным образом. Здоровому взрослому нужно не так много меди — всего 1 мг в сутки. Получить её можно только из еды. Какие продукты есть, чтобы хватило меди, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», к. м. н. Екатерина Кашух.
Вот продукты, которые обеспечат вас медью, если есть их регулярно:
- говяжья печень;
- морепродукты;
- орехи (кешью, фундук, грецкий);
- семечки и семена (кунжута, подсолнечника);
- бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица);
- цельнозерновые продукты;
- фрукты (бананы, лимоны, ананас);
- овощи (морковь, капуста, свёкла);
- шоколад.
Чтобы покрыть суточную потребность в меди, взрослому достаточно съесть горсть семечек подсолнечника, порцию креветок или тушёной говяжьей печени, сказала Кашух изданию «Доктор Питер».
Ещё один важный для здоровья микроэлемент — железо. Для пополнения его запасов необязательно покупать мясо, подойдут и субпродукты. Вот в каких его больше всего.