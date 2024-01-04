Шоколадки и семечки оказались полезны из-за этого жизненно важного элемента

Вот продукты, которые обеспечат вас медью, если есть их регулярно:

говяжья печень;

морепродукты;

орехи (кешью, фундук, грецкий);

семечки и семена (кунжута, подсолнечника);

бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица);

цельнозерновые продукты;

фрукты (бананы, лимоны, ананас);

овощи (морковь, капуста, свёкла);

шоколад.

Чтобы покрыть суточную потребность в меди, взрослому достаточно съесть горсть семечек подсолнечника, порцию креветок или тушёной говяжьей печени, сказала Кашух изданию «Доктор Питер».

Ещё один важный для здоровья микроэлемент — железо. Для пополнения его запасов необязательно покупать мясо, подойдут и субпродукты. Вот в каких его больше всего.