Здоровье
08:00, 04 января 2024
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Шоколадки и семечки оказались полезны из-за этого жизненно важного элемента

Нормальный рост и развитие организма невозможны без меди. В крови этого микроэлемента совсем мало. Однако без неё наше тело не будет функционировать должным образом. Здоровому взрослому нужно не так много меди — всего 1 мг в сутки. Получить её можно только из еды. Какие продукты есть, чтобы хватило меди, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», к. м. н. Екатерина Кашух.

Шоколадки и семечки оказались полезны из-за этого жизненно важного элемента
© Freepik/jcomp

Вот продукты, которые обеспечат вас медью, если есть их регулярно:

  • говяжья печень;
  • морепродукты;
  • орехи (кешью, фундук, грецкий);
  • семечки и семена (кунжута, подсолнечника);
  • бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица);
  • цельнозерновые продукты;
  • фрукты (бананы, лимоны, ананас);
  • овощи (морковь, капуста, свёкла);
  • шоколад.

Чтобы покрыть суточную потребность в меди, взрослому достаточно съесть горсть семечек подсолнечника, порцию креветок или тушёной говяжьей печени, сказала Кашух изданию «Доктор Питер».

Ещё один важный для здоровья микроэлемент — железо. Для пополнения его запасов необязательно покупать мясо, подойдут и субпродукты. Вот в каких его больше всего.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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