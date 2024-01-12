Названа неожиданная польза апельсинов. Сосуды помолодеют

Специалист объяснила, что витамин C помогает стенкам сосудов оставаться прочными и эластичными.

Ещё один важный «ингредиент» апельсинов — клетчатка. Она способствует нормализации важного для организма липидного обмена. По словам врача-кардиолога Леонида Ворслова, это обмен жиров и веществ, которые производятся из них, к нему относится синтез холестерина, его метаболизм, выведение и прочее.

Ну а витамина С в апельсинах достаточно. В 100 граммах мякоти содержится около 50% рекомендуемой дневной нормы.

Между тем самые популярные цитрусовые в постновогоднюю пору — мандарины. Они тоже очень полезны, но важно знать меру. Роскачество рассказало, какая она для взрослых и детей.