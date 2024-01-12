Здоровье
22:00, 12 января 2024
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Названа неожиданная польза апельсинов. Сосуды помолодеют

Всем известно, что апельсины помогают в укреплении иммунитета и защите организма от респираторных заболеваний. Но и тем, кто заботится о здоровье сердца и сосудов, стоит к ним присмотреться. Как оказалось, витамин С ещё и положительно влияет на стенки сосудов. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Названа неожиданная польза апельсинов. Сосуды помолодеют
© Freepik/ASphotofamily

Специалист объяснила, что витамин C помогает стенкам сосудов оставаться прочными и эластичными.

Ещё один важный «ингредиент» апельсинов — клетчатка. Она способствует нормализации важного для организма липидного обмена. По словам врача-кардиолога Леонида Ворслова, это обмен жиров и веществ, которые производятся из них, к нему относится синтез холестерина, его метаболизм, выведение и прочее.

Ну а витамина С в апельсинах достаточно. В 100 граммах мякоти содержится около 50% рекомендуемой дневной нормы.

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Автор:Кира Полякова
Редакция
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