Названа полезная крупа, спасающая от Паркинсона и деменции
Питание — ключевая составляющая здоровья человека. Как бы он много ни двигался, как бы ни налегал на спорт, результатов в похудении и наращивании мышц он не добьётся, если питается неправильно. А ещё в продуктах есть всякие вещества, помогающие предотвращать развитие различных болезней. Взять хотя бы рис — он обладает множеством полезных свойств.
По словам нутрициолога Ксении Битковой, рис — сверхполезная крупа, которая содержит много калия, магния, сложных углеводов, белка с аминокислотами, укрепляющими центральную нервную систему, лёгкие и сердце.
Если регулярно употреблять рис, можно:
- снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона;
- нормализовать работу сердца;
- улучшить результаты спортивных тренировок;
- избавиться от прыщей, угрей и других заболеваний кожи;
- снизить риск образования бляшек и тромбов.
А ещё рис полезно кушать, чтобы снять последствия диареи: крупа помогает восполнить число минералов и витаминов, которые понос вывел из организма, добавила эксперт в беседе с News.ru.
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