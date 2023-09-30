Названа полезная крупа, спасающая от Паркинсона и деменции

Питание — ключевая составляющая здоровья человека. Как бы он много ни двигался, как бы ни налегал на спорт, результатов в похудении и наращивании мышц он не добьётся, если питается неправильно. А ещё в продуктах есть всякие вещества, помогающие предотвращать развитие различных болезней. Взять хотя бы рис — он обладает множеством полезных свойств.