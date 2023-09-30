Здоровье
18:45, 30 сентября 2023
1 мин.

Названа полезная крупа, спасающая от Паркинсона и деменции

Питание — ключевая составляющая здоровья человека. Как бы он много ни двигался, как бы ни налегал на спорт, результатов в похудении и наращивании мышц он не добьётся, если питается неправильно. А ещё в продуктах есть всякие вещества, помогающие предотвращать развитие различных болезней. Взять хотя бы рис — он обладает множеством полезных свойств.

Названа полезная крупа, спасающая от Паркинсона и деменции
© Freepik

По словам нутрициолога Ксении Битковой, рис — сверхполезная крупа, которая содержит много калия, магния, сложных углеводов, белка с аминокислотами, укрепляющими центральную нервную систему, лёгкие и сердце.

Если регулярно употреблять рис, можно:

  • снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона;
  • нормализовать работу сердца;
  • улучшить результаты спортивных тренировок;
  • избавиться от прыщей, угрей и других заболеваний кожи;
  • снизить риск образования бляшек и тромбов.

А ещё рис полезно кушать, чтобы снять последствия диареи: крупа помогает восполнить число минералов и витаминов, которые понос вывел из организма, добавила эксперт в беседе с News.ru.

Ранее мы рассказывали о полезных свойствах чёрного тмина.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.