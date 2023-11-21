Названа предельная доза мандаринов в день. Вы почти всегда перебарщиваете

По словам врача, безопасная порция мандаринов зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Но в целом рекомендуется употреблять не более 2–3 плодов в день, отметила она.

Это количество обеспечит организм витаминами С, А, В и прочими элементами, которые в избытке содержатся в мандаринах, но не приведёт к избытку сахара и калорий. И главное, снизит риски аллергических реакций.

«У некоторых людей уже один мандарин может вызвать аллергию, у других же аллергическая реакция может проявиться только при употреблении большего количества. Если у вас есть предрасположенность к аллергии на цитрусовые, рекомендуется начинать с небольшого количества мандаринов и внимательно следить за реакцией организма», — отметила Разаренова.

Также врач отметила, что эти 2–3 плода надо включать в общее количество фруктов и овощей, употребляемых в течение дня, чтобы не превышать рекомендуемую суточную норму.

Если не объедаться, мандарины принесут только пользу. По словам врача, они отлично влияют на организм, так как содержат большое количество витамина C, полезного для иммунной системы, здоровья кожи, укрепления сосудов и улучшения пищеварения. Этот фрукт также содержит большое количество витаминов A и B, которые необходимы для поддержания здоровья глаз, костей, нервной системы и обмена веществ. Кроме того, мандарины богаты клетчаткой, которая полезна для пищеварения и помогает контролировать вес.