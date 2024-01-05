Раскрыта настоящая причина смерти тысяч больных коронавирусом. Врачи ошиблись

При отсутствии доказанной эффективности от COVID-19 у гидроксихлорохина было довольно много побочек. В том числе он даёт осложнения на сердце.

По подсчётам учёных, в итоге около 16 900 пациентов с коровинавирусом из США, Франции, Испании, Бельгии, Италии и Турции могли скончаться из-за того, что их лечили этим препаратом, говорится в статье в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

На самом деле количество смертей из-за врачебной ошибки может быть куда больше, предупредили учёные. Дело в том, что они изучали информацию только за период с марта по июль 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания гидроксихлорохина как лекарства от ковида в июне 2020 года. А в России его убрали из рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции только в мае 2021 года.

В декабре 2023 года заболеваемость ковидом пошла вверх. За месяц число заражений выросло в 1,5 раза, а Россия оказалась в лидерах.