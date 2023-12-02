Названа самая опасная бьюти-процедура, которая приводит к слепоте

Почему ринопластика уколами опасна? Проблемы кроются в сложности самой процедуры. Как объяснил хирург «Газете.Ru», филлер может случайно попасть в кровеносные сосуды и закупорить их. Это приведёт к тяжёлым осложнениям, вплоть до инсульта и слепоты. По мнению Нальгиева, хирургическая ринопластика безопаснее.

Самой бесполезной бьюти-процедурой врач считает безынъекционную мезотерапию. Пациенту наносят на кожу витаминный коктейль, а затем обрабатывают её специальным аппаратом. Утверждается, что благодаря этому глубоко в кожу проникают полезные вещества. Но есть один нюанс.

«В данном случае раствор не вводится в кожу, а просто наносится на неё сверху. Из-за этого биодоступность препарата получается очень низкой», — пояснил Нальгиев. По его словам, лучше делать инъекционную мезотерапию.

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