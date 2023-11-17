Названа самая опасная рыба для пожилых

Тилапия — одна из главных рыб мирового промысла. Доступная по цене, удобная в приготовлении... но. По словам Соломатиной, эта рыба особо опасна для здоровья пожилых, поскольку с возрастом защитные силы организма ослабевают.

«Я бы порекомендовала к тиляпии относиться настороженно, поскольку она может содержать разные вещества, компоненты. Если организм здоровый, то ее можно есть раз в месяц, не нужно отказываться. Главное — не частить», — отметила диетолог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что самой вредной кашей для пожилых является манная. Она содержит простые углеводы, которые быстро повышают уровень глюкозы. «Также она достаточно калорийна. Обычно манную кашу варят на молоке, добавляют сливочное масло. Все это может привести к набору веса», — добавила врач.