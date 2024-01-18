Названа смертельная доза алкоголя. Будьте осторожны

Специалист отметил, что особенно опасно крепкое спиртное. Последним напитком для человека могут стать 400 миллилитров чистого спирта или литр водки, которые он употребил в течение двух часов, при этом не закусывал и его не стошнило.

«Четыре бутылки вина — это уже сложнее. Или порядка ведра пива, и то вы не достигнете смертельной концентрации — ведро пива не получится за два часа выпить так, чтобы ни разу не сходить в туалет, поэтому смертельная концентрация алкоголя в крови пивом достигается гораздо сложнее, чем крепким алкоголем», — рассказал Данишевский.

Кстати, недавнее исследование Росстата показало, что в России снова начало расти число пьющих.