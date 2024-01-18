Здоровье
17:20, 18 января 2024
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Названа смертельная доза алкоголя. Будьте осторожны

Алкоголь убивает организм постепенно, но порой для смерти достаточно и одного случая. Поэтому далеко не все погибшие от спиртного — злоупотребляющие люди. Высокая концентрация алкоголя в крови — уже смертельна. О том, какие дозы алкоголя способны забрать у человека жизнь, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук Кирилл Данишевский.
Названа смертельная доза алкоголя. Будьте осторожны
© Freepik/stockking

Специалист отметил, что особенно опасно крепкое спиртное. Последним напитком для человека могут стать 400 миллилитров чистого спирта или литр водки, которые он употребил в течение двух часов, при этом не закусывал и его не стошнило.

«Четыре бутылки вина — это уже сложнее. Или порядка ведра пива, и то вы не достигнете смертельной концентрации — ведро пива не получится за два часа выпить так, чтобы ни разу не сходить в туалет, поэтому смертельная концентрация алкоголя в крови пивом достигается гораздо сложнее, чем крепким алкоголем», — рассказал Данишевский.

Кстати, недавнее исследование Росстата показало, что в России снова начало расти число пьющих.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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