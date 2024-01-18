17:20, 18 января 2024
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Названа смертельная доза алкоголя. Будьте осторожны
Алкоголь убивает организм постепенно, но порой для смерти достаточно и одного случая. Поэтому далеко не все погибшие от спиртного — злоупотребляющие люди. Высокая концентрация алкоголя в крови — уже смертельна. О том, какие дозы алкоголя способны забрать у человека жизнь, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук Кирилл Данишевский.
Специалист отметил, что особенно опасно крепкое спиртное. Последним напитком для человека могут стать 400 миллилитров чистого спирта или литр водки, которые он употребил в течение двух часов, при этом не закусывал и его не стошнило.
«Четыре бутылки вина — это уже сложнее. Или порядка ведра пива, и то вы не достигнете смертельной концентрации — ведро пива не получится за два часа выпить так, чтобы ни разу не сходить в туалет, поэтому смертельная концентрация алкоголя в крови пивом достигается гораздо сложнее, чем крепким алкоголем», — рассказал Данишевский.
Кстати, недавнее исследование Росстата показало, что в России снова начало расти число пьющих.