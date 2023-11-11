Здоровье
13:00, 11 ноября 2023
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Названа веская причина налегать на капусту. С размером груди это никак не связано

Все виды капусты — полезная составляющая рациона, особенно если вы живёте в городе, где много промышленных производств, рассказала д.м.н., врач-диетолог Маргарита Королёва. Всё потому, что капуста — источник серы, а она, в свою очередь, помогает поддерживать в организме уровень антиоксиданта глутатиона. Это вещество полезно для печени и выведения токсинов и шлаков из организма.

Названа веская причина налегать на капусту. С размером груди это никак не связано
© PxHere

Если в вашем рационе будет присутствовать капуста, она поможет снизить вредное влияние окружающей среды на организм.

Сера помогает избежать хронической интоксикации, даже если вы живёте или работаете в местах, где много источников тяжёлых металлов, отметила доктор в интервью радио Sputnik.

Кстати, капуста полезна не только в свежем. К примеру, такое исконно русское блюдо, как квашеная капуста, не забыли и сегодня, потому что у него много полезных свойств. Она помогает насытить организм витаминами и снизить вес, особенно женщинам.

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