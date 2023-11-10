Здоровье
18:20, 10 ноября 2023
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Названа веская причина не игнорировать боль в спине. Это может быть инфаркт

Боли в спине — не обязательно признак усталости и перенапряжения. Целый ряд болезней начинается именно с болезненных ощущений в спине или пояснице. Если долго их игнорировать, ждать, пока они сами пройдут, то потом результаты диагностики в клинике могут сильно удивить. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что боль в спине могут вызвать заболевания почек, желудка или сердца.

Названа веская причина не игнорировать боль в спине. Это может быть инфаркт
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Боль в спине может быть спокойной, тихой и ноющей. В любом случае игнорировать её нельзя, подчеркнул Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой». Если есть какое-то заболевание, оно будет прогрессировать.

Вот что может стоят за болью в спине:

  • заболевания органов малого таза и репродуктивной системы у женщин;
  • заболевания мочевого пузыря у мужчин;
  • проблемы с почками, желудком и сердцем.

«Это могут быть и нехарактерные боли, например из-за язвенной болезни желудка, холецистита и панкреатита», — пояснил медик.

По его словам, боли при этих заболеваниях бывают иногда такими, что люди теряют сознание. А ещё под болью в спине может «маскироваться» инфаркт миокарда, говорит Наталья Шиндряева. В таком случае боль отдает в левую руку, появляется в грудной клетке.

Но у мужчин инфаркту предшествуют и другие проблемы со здоровьем. Начинаются они ещё за 7 лет до некроза сердечной мышцы.

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