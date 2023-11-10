Названа веская причина не игнорировать боль в спине. Это может быть инфаркт

Боль в спине может быть спокойной, тихой и ноющей. В любом случае игнорировать её нельзя, подчеркнул Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой». Если есть какое-то заболевание, оно будет прогрессировать.

Вот что может стоят за болью в спине:

заболевания органов малого таза и репродуктивной системы у женщин;

заболевания мочевого пузыря у мужчин;

проблемы с почками, желудком и сердцем.

«Это могут быть и нехарактерные боли, например из-за язвенной болезни желудка, холецистита и панкреатита », — пояснил медик.

По его словам, боли при этих заболеваниях бывают иногда такими, что люди теряют сознание. А ещё под болью в спине может «маскироваться» инфаркт миокарда, говорит Наталья Шиндряева. В таком случае боль отдает в левую руку, появляется в грудной клетке.

Но у мужчин инфаркту предшествуют и другие проблемы со здоровьем. Начинаются они ещё за 7 лет до некроза сердечной мышцы.