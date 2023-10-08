Названо 2 необычных способа сбросить лишние кило без диет и тренировок

Первый способ — есть сколько влезет, но недоминантной рукой. То есть, если вы правша, во время еды держите ложку или вилку левой рукой, и наоборот.

Поменяв руку, вы уже не сможете автоматически поглощать пищу ложка за ложкой — придётся сконцентрироваться на координации движений и т. д. По словам профессора, этот способ помогает замедлить приём пищи и сделать его более осознанным. А когда мы едим медленно, то и съедаем меньше — известный факт.

Ещё один способ осознанно подойти к еде — понаблюдать за тем, что вы едите. И речь не про дневник питания, а про… зеркало. Профессор посоветовал установить его напротив себя за обеденным столом. Так вы сможете в прямом смысле наблюдать за своим пищевым поведением.

Подобный эксперимент с зеркалом когда-то провёл американский психолог Брэд Бушман, рассказал Уайзман. Опыт показал, что, видя своё отражение во время еды, люди смущаются и начинают есть более здоровые продукты, написало издание Daily Mail.

Эти лайфхаки действительно могут облегчить переход к осознанному питанию. А вот если вы рассчитываете на волшебную таблетку для похудения, то у нас плохие новости. Её нет и быть не может — и вот почему.