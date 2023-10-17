Названо натуральное средство, которое облегчает боль и улучшает сон. А какой аромат

В эксперимент участвовали 64 человека. Все они перенесли хотя бы одну операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование (50 из 64 пациентов), операции на сердечном клапане или лечение врождённого порока сердца.

Одной группе участников назначили ароматерапию эфирным маслом мяты. В трахею им вставляли трубку, а потом в распылитель аппарата искусственной вентиляции лёгких вводили 0,1 мл 10-процентного эфирного масла. Также они дышали эфирным маслом через ингаляторы. Участники из второй группы использовали в качестве плацебо дистиллированную воду.

Обе группы были схожи по возрасту и весу, лежали одно и то же время под общим наркозом и получали одинаковые дозы обезболивающего. Через два дня их попросили оценить интенсивность болей в груди. У прошедших ароматерапию показатель составил 3,22 балла, у принимавших плацебо — 4,56 балла. Участники из первой группы меньше нуждались в обезболивании медпрепаратами, чем пациенты из второй.

Учёные считают, что облегчить боли помогают компоненты масла перечной мяты — карвон, лимонен и ментол. Масло также действует как лёгкое снотворное, поэтому улучшает сон.

А как облегчить боли в пояснице? Масло вводить не придётся. Есть 5 упражнений, которые могут помочь. Как их делать — ранее рассказал инструктор по лечебной физкультуре Мариинской больницы Илья Тарасов.