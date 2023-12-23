Названы 2 продукта, которые надо убрать с новогоднего стола, чтобы не остаться без зубов
Новогодние праздники с их лихими застольями чреваты не только лишними кило и похмельем. Оказывается, некоторые традиционные блюда праздничного рациона могут разрушить ваши зубы. Что лучше не есть на Новый год, чтобы не пришлось навещать стоматолога, рассказала представитель школы стоматологической медицины Университета Тафтса Айкатерини Папатанасиу.
Первое — закуски на основе углеводов: ириски, мармелад, леденцы и попкорн. Они могут спровоцировать механические повреждения зубов.
К примеру, при разгрызании леденцов могут образоваться сколы и микротрещины. А частицы липких сладостей могут надолго остаться в полости рта и спровоцировать кариес.
Второе — кислые и сладкие алкогольные напитки, потому что они способствуют разрушению зубов. Например, у любителей приторных коктейлей повышается риск развития кариеса. А вот от красного вина может темнеть эмаль, процитировало советы Папатанасиу издание Tufts University.
Перед Новым годом хорошо бы запастись не только едой, гирляндами и хлопушками, но и собрать аптечку. Вот какие лекарства помогут пережить новогоднее застолье.