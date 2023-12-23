Названы 2 продукта, которые надо убрать с новогоднего стола, чтобы не остаться без зубов

Первое — закуски на основе углеводов: ириски, мармелад, леденцы и попкорн. Они могут спровоцировать механические повреждения зубов.

К примеру, при разгрызании леденцов могут образоваться сколы и микротрещины. А частицы липких сладостей могут надолго остаться в полости рта и спровоцировать кариес.

Второе — кислые и сладкие алкогольные напитки, потому что они способствуют разрушению зубов. Например, у любителей приторных коктейлей повышается риск развития кариеса. А вот от красного вина может темнеть эмаль, процитировало советы Папатанасиу издание Tufts University.

Перед Новым годом хорошо бы запастись не только едой, гирляндами и хлопушками, но и собрать аптечку. Вот какие лекарства помогут пережить новогоднее застолье.