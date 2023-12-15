Названы 2 самых полезных упражнения для сердца. Спорим, вы их ненавидите?
Учёные из Кентерберийского университета Крайст-Черч изучили, как разные виды упражнений влияют на здоровье сердца. Они сравнили эффект от изометрических, аэробных, силовых и высокоинтенсивных HIIT-тренировок. Оказалось, что первые эффективнее остальных нормализуют давление. Вот 2 особенно полезных упражнения. Их все знают, но мало кто любит делать.
Первое — классическая планка с упором на предплечья. Новички начинают с удерживания тела в прямой линии с 10–30 секунд, а хороший уровень тренированности — держать планку 2 минуты.
Второе упражнение — «стульчик». Это когда вы фиксируете тело в сидячем положении: спина прижата к стене, а ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов. В нём полезно оставаться столько, сколько сможете.
Эффект от этих упражнений будет, если не задерживать дыхание во время их выполнения. Суть в том, что, если фиксировать любую из этих поз 2 минуты, мышцы напрягутся, а когда снова расслабятся, это вызовет прилив крови, написало со ссылкой на исследование издание Focus.