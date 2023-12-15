Названы 2 самых полезных упражнения для сердца. Спорим, вы их ненавидите?

Первое — классическая планка с упором на предплечья. Новички начинают с удерживания тела в прямой линии с 10–30 секунд, а хороший уровень тренированности — держать планку 2 минуты.

Второе упражнение — «стульчик». Это когда вы фиксируете тело в сидячем положении: спина прижата к стене, а ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов. В нём полезно оставаться столько, сколько сможете.

Эффект от этих упражнений будет, если не задерживать дыхание во время их выполнения. Суть в том, что, если фиксировать любую из этих поз 2 минуты, мышцы напрягутся, а когда снова расслабятся, это вызовет прилив крови, написало со ссылкой на исследование издание Focus.