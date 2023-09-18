08:40, 18 сентября 2023
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Названы 3 добавки, которые людям за 40 нельзя пить без назначения врача
Витамины и биодобавки считаются полезными для организма. Поэтому многие даже не считают нужным проконсультироваться с врачом, прежде чем начать их принимать. И это большая ошибка, ведь бесконтрольный приём даже банального витамина С чреват серьёзными проблемами со здоровьем, особенно при переходе к зрелому возрасту, рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
Взаимосвязь процессов работы внутренних органов, микробиоты, обмена и генетики определяет качество усвоения всех веществ, в том числе биодобавок. Это та самая причина, почему БАДы и витамины нельзя назначать себе самостоятельно.
Волкова перечислила 3 самые опасные добавки для людей за 40 при самолечении:
- Витамин С. Считается, что это главный защитник нашего организма от вирусов. Но он занимается не только этим. Витамин С превращает запасы безвредного железа в организме в то железо, которое вызывает повреждение сосудов. Этот процесс особенно ярко разворачивается, если в организме уже есть хронические воспаления. В правильно подобранных дозировках витамин С защищает клетки, но при бесконтрольном приёме только провоцирует обострение, отметила врач.
- Железо. На дефицит железа принято списывать многие проблемы со здоровьем. В итоге некоторые назначают большие дозы этого микроэлемента, причём даже внутривенно. Эти люди даже не задумываются над причинами, по которым их организм не усваивает железо. А ведь это едва ли не главное на пути к хорошему самочувствию.
- Омега-3. Кислоту, о пользе которой не сказал только ленивый, некоторые люди принимают годами. И совершенно игнорируют тот факт, что вообще-то у неё есть и побочные эффекты. Одна из них — снижение свёртываемости крови. Если пить омега-3 параллельно с препаратами, разжижающими кровь, она только усилит их эффект.