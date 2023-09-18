Названы 3 добавки, которые людям за 40 нельзя пить без назначения врача

Взаимосвязь процессов работы внутренних органов, микробиоты, обмена и генетики определяет качество усвоения всех веществ, в том числе биодобавок. Это та самая причина, почему БАДы и витамины нельзя назначать себе самостоятельно.

Волкова перечислила 3 самые опасные добавки для людей за 40 при самолечении: