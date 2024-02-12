Названы 3 главных ошибки, которые угробят кожу зимой

Какие процедуры лучше всего делать зимой

Зима — отличное время для проведения химических пилингов и процедур, связанных с нарушением целостности кожного покрова, потому что в летнее время они могут привести к гиперпигментации. Косметолог посоветовала обратить внимание на:

фотодинамическую терапию (против морщин, расширенных пор, тусклого тона, гиперпигментации);

фототерапию диапазоном различного света — IPL или BBL (прорабатывает расширенные капилляры на коже, уменьшает проявление пятен постакне);

лазерную терапию (выравнивает рубцы, сглаживает расширенные сосуды, даёт антиэйдж-эффект);

процедуру Нydrafacial.

Определиться с процедурой поможет косметолог, он же подскажет, когда её начать и как к ней подготовиться.

А если сохранить кожу за зиму не удалось, то восстановить её помогут 5 продуктов, богатые особыми витаминами и минералами. О них рассказала эндокринолог, диетолог, нутрициолог Ангелина Водолазкая.