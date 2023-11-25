3 напитка, о которых придётся забыть при низком атмосферном давлении

По словам Кондрахина, в дни низкого давления ни в коем случае нельзя пить эти 3 напитка:

кофе,

алкоголь,

энергетики.

Считается, что они якобы увеличивают объёмы энергии. На самом деле они сгущают кровь. А это плохо, потому что может обернуться образованием тромбов, сказал он «Москве 24».

Также, по словам врача, в такие периоды важно не работать на износ, минимизировать стресс и следить за давлением.

От низкого атмосферного давления страдают в первую очередь люди с гипотонией и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Вот что особенно опасно в такой период.