Названы 3 привычки, от которых надо избавиться офисным работникам

Работа в офисе часто сопряжена с постоянной спешкой. Обед офисные работники нередко проглатывают на ходу. Между тем, быстроедение — вредная привычка. Когда мы едим быстро, сигнальная система не успевает сообщить мозгу, что желудок наполнился, и в результате мы съедаем больше, чем нужно, объяснила врач. В итоге риск набрать лишние кило возрастает в разы.

При таком бешеном ритме жизни офисных работников не менее частая их проблема — нехватка движения. Если в течение рабочего дня мало двигаться, кровь начнёт застаиваться в венах нижних конечностей. Это грозит варикозным расширением вен. Алеексеева посоветовала в течение дня выходить на свежий воздух, совершать короткие прогулки, делать гимнастику, чтобы размять мышцы и разогнать кровь.

Работа с информацией — нагрузка для мозга. Тем удивительнее ещё одна часто встречающаяся привычка людей в офисе — не выпускать из рук смартфон, даже за обедом. Между тем, просмотр экрана во время еды нагружает мозг ещё сильнее. Не отдохнув от информации в обеденный перерыв, человек чувствует не прилив сил, а усталость и нежелание работать.