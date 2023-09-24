Отекла одна нога: 3 признака тромбоза, при которых обязательно нужно к врачу

Опасность тромбоза глубоких вен в том, что кровяной сгусток может оторваться, попасть в лёгкие, закрыть просвет артерии и привести к дефициту кислорода.

Риск тромбоза повышается с возрастом: в целом у людей старше 40 лет, а особенно у пациентов после 70 лет из-за наличия других хронических заболеваний. В зоне риска также женщины в период деторождения и больные онкологией.

Чтобы удостовериться, что тромбов у вас нет, придётся сделать ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Обязательно наведаться к врачу нужно, если у вас есть основные признаки тромбоза:

интенсивные или незначительные мышечные боли, которые усиливаются при ходьбе или стоянии,

отёк нижней конечности с одной стороны,

состояние гиперемии.

Даже два из трёх этих признаков — повод идти к доктору. А если самочувствие резко ухудшается — вызывайте скорую, посоветовала флеболог.