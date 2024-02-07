Названы 4 вида посуды, которые нельзя ставить в микроволновку

На многих контейнерах и посуде есть обозначение, что их можно использовать для микроволновки. По словам диетолога, гастроэнтеролога и клинического фармаколога Рустема Садыкова, очень важно обращать внимание на такие обозначение. Потому что некоторые контейнеры нельзя греть в СВЧ-печи. Среди них:

пластиковые, на которых нет специального значка, разрешающего нагревать посуду (иначе в организм могут попасть бисфенол А, формальдегид, стирол и многое другое); металлические (отражают волны и могут вызвать искры и поломку); хрустальные (может содержать свинец); одноразовые (при нагреве может деформироваться и выделять вредные вещества).

В чём же тогда греть еду — не в ладошках же? Врач привёл безопасные примеры:

стекло;

керамика (без сколов, трещин и позолоты);

бумага для выпечки (но только на короткое время);

силикон.

Ранее врач рассказывала, может ли микроволновка вызвать рак. Узнать об этом можно здесь.