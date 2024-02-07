Опубликовано 07 февраля 2024, 23:00
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Названы 4 вида посуды, которые нельзя ставить в микроволновку
Микроволновая печь уже давно стоит в каждой квартире и вообразить свою жизнь без неё многим становится очень сложно. Она очень удобна и функциональна, особенно когда нужно по-быстрому разогреть себе обед. Но пихать всё подряд в печь тоже не стоит, а почему — рассказал диетолог Садыков. Безопасные виды посуды он тоже назвал.
На многих контейнерах и посуде есть обозначение, что их можно использовать для микроволновки. По словам диетолога, гастроэнтеролога и клинического фармаколога Рустема Садыкова, очень важно обращать внимание на такие обозначение. Потому что некоторые контейнеры нельзя греть в СВЧ-печи. Среди них:
- пластиковые, на которых нет специального значка, разрешающего нагревать посуду (иначе в организм могут попасть бисфенол А, формальдегид, стирол и многое другое);
- металлические (отражают волны и могут вызвать искры и поломку);
- хрустальные (может содержать свинец);
- одноразовые (при нагреве может деформироваться и выделять вредные вещества).
В чём же тогда греть еду — не в ладошках же? Врач привёл безопасные примеры:
- стекло;
- керамика (без сколов, трещин и позолоты);
- бумага для выпечки (но только на короткое время);
- силикон.
Ранее врач рассказывала, может ли микроволновка вызвать рак. Узнать об этом можно здесь.