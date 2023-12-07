Названы 5 признаков здорового сердца. С ними можно хоть в космос

Здоровое сердце — залог бесперебойной работы всего организма. Только вот как понять, что этот орган функционирует без проблем? Признаки сердечных заболеваний знают многие. А врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва перечислила 5 критериев здорового сердца. Проверьте, как у вас с этим дела. Кое-что получится узнать в домашних условиях, а в остальных случаях придётся сдать анализы.