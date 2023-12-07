23:20, 07 декабря 2023
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Названы 5 признаков здорового сердца. С ними можно хоть в космос
Здоровое сердце — залог бесперебойной работы всего организма. Только вот как понять, что этот орган функционирует без проблем? Признаки сердечных заболеваний знают многие. А врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва перечислила 5 критериев здорового сердца. Проверьте, как у вас с этим дела. Кое-что получится узнать в домашних условиях, а в остальных случаях придётся сдать анализы.
Вот какие показатели здорового сердца назвала врач:
- артериальное давление : оптимальные показатели — менее 120/80 мм рт. ст., нормальные — менее 130/85 мм рт. ст.;
- пульс : менее 80 ударов в минуту. Он может увеличиться при физической нагрузке, но потом должен восстановиться. Слишком низкий пульс — менее 60 ударов в минуту — тоже не показатель здоровья сердца;
- уровень холестерина : менее 5,0 ммоль/л, при этом уровень ЛПНС («плохой» холестерин) должен быть ниже 3,0 ммоль/л, а уровень ЛПВП («хороший» холестерин) — выше 1,2 ммоль/л у мужчин и выше 1,0 ммоль/л у женщин;
- уровень глюкозы : натощак он должен быть менее 5,5 ммоль/л;
- толерантность к незначительным физнагрузкам : если после подъёма по лестнице, похода в магазин и т. п., вы чувствуете усталость, это не очень хороший признак.
Заодно проанализируйте, как вы питаетесь, спите и есть ли у вас вредные привычки , посоветовала Фомичёва в беседе с «Газетой.ru». Постоянный недосып, курение, алкоголь, много насыщенных жиров и быстрых углеводов в рационе вполне могут разрушить ваше сердце.